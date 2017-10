Victoria Beckham, un coşmar pentru dădace

Victoria Beckham, un coșmar pentru dădace

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Când vine vorba despre copiii ei, Victoria Beckham este mai mult decât pretențioasă. De fapt, soția celebrului fotbalist britanic este atât de mofturoasă, încât s-a văzut pusă în situația de a avea singură grijă de cei trei băieți, dădacele angajate renunțând pe rând la „slujba de vis". Pentru că nu a fost tratate corespunzător de familia Beckham, ambele femei plătite pentru a se îngriji de micuți au luat decizia de a-și da demisia. „Oricine își imaginează că o slujbă oferită de o celebritate este slujbă de vis. Cele două dădace au descris-o mai degrabă ca fiind un coșmar", citează News of the World o sursă. Aroganța nu o caracterizează pe Victoria doar în fața camerelor de fotografiat. Celebritatea i s-a urcat la cap într-o așa măsură încât aceasta a devenit o stare naturală pentru divă. „Femeile s-au plâns că Victoria le vorbea de sus", a dezvăluit un cunoscător al familiei de celebrități. Prima dădacă, Zara, i-a rezistat interpretei din Spice Girls un an, în timp ce Claire a lucrat pentru aceasta doar șase luni. Ambele au fost angajate pentru a avea grijă de Brooklyn, opt ani, Romeo, patru, și Cruz, doi ani. Au finalizat însă prin „a face curat și a face mâncare pentru întreaga familie". „Victoria și mama ei, Jackie, obișnuiau să le dea tot felul de ordine. În unele zile lucrau de la șase dimineața până la miezul nopții. Banii erau destul de mulți, dar s-au săturat de tratamentul primit", a povestit o sursă.