Victoria Beckham nu-şi poate ţine fetiţa în braţe

Victoria Beckham nu-și poate ține fetița în brațe

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fiica sa are cinci săptămâni și Victoria Beckham nu o poate ține în brațe. Chiar și alăptatul e un chin, David Beckham trebuind să i-o țină la piept.Problema este cu spatele ei, Victoria Beckham având un disc vertebral deplasat care nu-i mai permite acum să facă nici cele mai banale lucruri, de la umblatul prin casă până la așezarea pe un scaun. Dailymail.co.uk scrie că vedeta în vârstă de 37 de ani a fost chinuită de durerile de spate toată sarcina, acestea agravându-se după operația de cezariană prin care a născut-o pe Harper Seven. Asta nu a împiedicat-o însă să apară tot timpul sarcinii cu niște tocuri cât zgârie norii americani. Acum se zbate să se pună pe picioare pentru a putea participa luna viitoare la New York Fashion Week, unde-și va prezenta colecția. Zvonurile de după nașterea fetiței spuneau că Victoria Beckham și-a stabilit o dietă draconică după naștere, chiar cea a doar cinci mâini de mâncare pe zi, și un program de exerciții fizice drastic, ca să scape de kilogramele în plus aduse de maternitate. Curios, însă, că la Victoria Beckham dacă nu-i vedeai burta nici nu-ți dădeai seama că e însărcinată, arătând aproape la fel de slabă ca întotdeauna.