Victoria Beckham abia mai face faţă oboselii

Victoria Beckham abia mai face față oboselii

Felul în care arată soția lui David Beckham în ultima vreme i-a pus pe gânduri pe jurnaliști. Ea însă spune că este doar obosită, lucrând mult noaptea și având grijă și de copii, scrie Click.ro.Într-un interviu pentru Sunday Mirror, Victoria ține să-și liniștească fanii: "N-am de gând să mint: da, sunt obosită. Sunt foarte obosită, dar sunt foarte fericită cu viața mea de acum. Sunt ca orice altă femeie care lucrează și are mulți copii". Stresul pregătirii colecției toamnă/iarnă 2012 prezentată la New York Fashion Week și problemele fiicei sale au copleșit-o."Harper nu doarme prea bine, iar toată noaptea am stat pe Skype", a mărturisit fosta Posh Spice, referindu-se la convorbirile prin Internet privind detaliile prezentării de modă. "Am avut grijă de fetiță ca orice mamă, și nici n-aș fi avut cum altfel să fac. N-am nici o echipă care să facă asta în locul meu".Diferența de fus orar dintre Los Angeles, unde locuiește alături de soțul ei și de cei patru copii, și Londra, unde sunt angajații ei, a făcut ca multe dintre discuții să se poarte la ore mici din noapte. Însă în cele din urmă totul a ieșit așa cum și-a dorit designerul. După New York Fashion Week, ea a revenit în țara natală, colecția "Victoria by Victoria Beckham" urmând a fi lansată la Londra, peste câteva zile.David Beckham și-a dat seama cât de mult înseamnă această carieră pentru soția sa abia când a asistat la prezentarea din New York, a glumit Victoria. Iar designul vestimentar va rămâne principalul ei job și în următoarea perioadă: "Mă flatează propunerea de a cânta la Jubileul Reginei, dar nu se va întâmpla", infirmând astfel zvonul că trupa Spice Girls s-ar reuni la spectacolul ce va marca împlinirea a 60 de ani de la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.