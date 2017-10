Victoria Bechkam şi-a uitat copilul acasă

Victoria Bechkam și-a uitat copilul acasă

Ştire online publicată Miercuri, 02 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Uneori, să fii mamă, designer, organizator de evenimente și soție de fotbalist este cu adevărat copleșitor. Asta a simțit-o pe pielea ei, Victoria Bechkam care a avut parte de un incident, pe cât de comic, pe atât de incredibil.Într-un interviu, vedeta a recunoscut că, din cauza programului prea încărcat, ocupat cu evenimente, shopping, ședințe foto sau prezentări de modă, mai uită de îndatoririle de mamă.Fosta Posh Spice a povestit un episod comic despre fiul ei cel mare, Brooklyn, în vârstă de 13 ani. Aceasta a trebuit să se trezească dis-de-dimineață, pentru a-și duce copilul la școală. Disperată să ajungă la timp, doamna Beckham și-a pregătit fiul și a dat fuga la mașină, după care a plecat în trombă.„Am ieșit din casă, am așezat scaunul pentru bebeluș (pentru Harper, mezina familiei n.r), mi-am pus centura și am pornit spre școală. Când am ajuns, am realizat că uitasem ceva, pe Brooklyn, pe care îl lăsasem în bucătărie”, a mărturisit Victoria amuzată.