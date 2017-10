Victor Slav: „Nu cred că o iubire vindecă alta“

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Slav nu se grăbește să intre într-o nouă relație. El consideră că după fiecare despărțire orice om trebuie să stea singur o perioadă pentru a-și reveni după relația anterioară. Chiar și așa prezentatorul TV nu se simte niciodată singur pentru că s-a născut sub zodia Gemenilor și astfel mereu are pe cineva lângă el.„Nu cred că o iubire vindecă alta. Atunci când ieși dintr-o relație nu cred că e foarte indicat să te arunci în alta doar pentru a te vindeca. Niciodată nu mă simt singur; noi, gemenii nu suntem singuri niciodată. Am prieteni, am o familie caldă, plus că sunt un tip sociabil. Când vreau să fiu singur, aleg să fac asta pentru a mă relaxa, cred că orice om are nevoie de timp petrecut cu sine, de porția de liniște”, a spus Victor pentru Unica. ectivă.