Victor Slav, despre blonda cu care se presupune că și-a refăcut viața

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce ieri, miercuri, apăreau informații că Victor Slav își reface viața după divorțul de Bianca Drăgușanu, cu o frumoasă blondă, prezentatorul Pro TV a dezmințit această știre."Sunt uimit până unde se poate ajunge. Nici măcar nu sunt eu în poza aia. Am văzut-o și eu și am rămas surprins. băiatul din acea fotografie este Andrei, prietenul meu, iar fata din poză este prietana lui. Eu nu am nici o legătură cu ea", scrie click.ro.