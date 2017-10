Victor Piţurcă e bun de plată!

Victor Pițurcă e bun de plată!

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vica Blochina a mai reușit să câștige o bătălie la tribunal, în războiul ei cu selecționerul Victor Pițurcă. Magistrații au decis să nu-i dea dreptate antrenorului, care a cerut suspendarea plății către fiul său, Edan, 6 ani, până la terminarea procesului de paternitate.În urmă cu o lună, Pițurcă și-a schimbat avocatul și a pornit ofensiva în procesul intentat de fosta sa amantă, Vica Blochina. Atunci, „Satana” a înaintat o cerere de suspendare a executării hotărârii pe care o primise anul trecut, susținând că are datorii la bancă și că, dacă i-ar plăti fiului său 8.900 de euro lunar, ar risca să nu-și achite creditul și astfel să-și piardă locuința cu care a garantat. Mai mult decât atât, el a motivat că nu are bani, pentru că îi întreține pe membrii familiei, care sunt șomeri, și a atacat-o pe fosta iubită, invocând „conduita ei de notorietate”.Judecătorii de la Buftea nu au fost însă deloc impresionați și au respins solicitarea antrenorului. Astfel, Pițurcă este bun de plată și obligat să-i vireze Vicăi, în cont, lunar, jumătate din suma pe care o câștigă de la FRF, adică aproximativ 18.000 de euro. Asta până își va achita „restanța” de 100.000 de euro, pensie alimentară retroactivă.„Sunt mulțumită că s-a făcut dreptate. În momentul de față, mă interesează mai puțin stadiul acestui proces, pentru că fiul meu are probleme de sănătate. A avut febră 39 de grade și am ajuns la spital cu el. Mi-aș dori ca și tatăl lui să fie preocupat de acest aspect”, a declarat Vica pentru click.ro.