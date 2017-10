Victor a înşelat-o pe Bianca cu Anda Adam în timpul căsniciei? Iată ce SMS-URI îşi trimiteau amorezii

1

Bianca si Victor

Le-am scris in ianuarie doua mesaje ca sunt suflete pereche si sa lupte impreuna, nu sa aplece urechea la gura lumii. Sunt frumosi si seamana amandoi, dar oameni rai din anturajul lor s-au adunat doar ca sa distruga un mariaj abia inceput. Acum intelege toata lumea cat a suferit Bianca si ca simtea nevoia de prezenta unui prieten care - cine altul decat fostul?! A facut bine ca s-a intalnit cu el, a avut ocazia sa-i vada adevarata fata. Intelege lumea asta aiurita ce simta Bianca in momentul asta, inselata de sot si luata in ras de fostul iubit?!! Da-i putere Doamne sa mearga mai departe! Sa-si ceara iertare unul altuia si sa o ia de la capat. Iar FOSTII trebuie lasati uitarii, nu mai au ca cauta in casniciile lor. E o mare indrazneta Anda (ca sa nu spun altfel) de si-a permis sa-l mai caute pe Victor dupa ce el s-a insurat. A vrut sa arate ca o concureaza pe Bianca, dar e foarte departe... si ar trebui sa-si vada lungul nasului. Bianca e o finuta si nu a vrut sa jigneasca pe nimeni. A suferit si atat. Curaj, Bianca! Fa ce crezi ca e mai bine!