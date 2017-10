Vica Blochina face noi dezvăluri despre Bianca Drăgușanu

Vineri, 07 Martie 2014.

Vica Blochina a vorbit despre divorțul în care este implicată buna ei prietenă, Bianca Drăgușanu."Pot spune că este un mare păcat că lumea percepe oamenii într-un anume fel, fără măcar să îi fi cunoscut vreodată de aproape. Eu nu pot să fiu prezentă poimâine la ziua ei, pentru că așa a fost să se întâmple, deoarece mi-am planificat o călătorie cu mult timp în urmă. Tocmai de aceea, i-am făcut cadou de ziua ei călătoria în Israel, unde am fost împreună", a declarat Vica pentru Ziarul Ring.Vica a dezvăluit și amănunte emoționante din călătoria pe care a făcut-o cu Bianca în Israel. "Am fost amândouă la Zidul Plângerii, la Ierusalim, și m-a impresionat foarte mult faptul că atunci când urcam scările înspre Zid, pe Bianca a bufnit-o plânsul... Din punctul meu de vedere, ca prietenă a ei, consider că Bianca știe că mă poate avea oricând lângă ea. Țin foarte mult la ea, o iubesc!", a povestit blonda, scrie ligasexy.gsp.ro.