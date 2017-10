Vica Blochina, adevărul despre relaţia cu Adi Mutu

Vica Blochina, adevărul despre relația cu Adi Mutu

Ştire online publicată Vineri, 21 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vica Blochina pare a fi feblețea lui Adrian Mutu. În ultima vreme, fotbalistul este văzut în compania fostei amante a lui Victor Pițurcă. Însă Vica neagă că ar fi ceva între ei doi sau că cei doi ar fi fost în "tandrețuri" la cele mai recente ieșiri.Vica a vorbit despre ieșirile nocturne cu Adi, dar a menționat că erau în grupuri mari și că oricum era normal să vorbească pentru că se aflau la aceași masă, scrie click.ro."Mă cunosc cu Adrian Mutu, dar nu am nici numărul lui de telefon. Ne-am întâlnit de câteva ori, având anturaje apropiate, dar doar atât. Am fost la aceeași masă în acel restaurant, însă eu am venit cu alt grup. Am fost cu Anamaria Prodan. Întâmplarea a făcut să fie și Adrian Mutu acolo. Ne-am așezat la aceeași masă pentru că era o masă mare, dar am stat la câteva scaune distanță de Adrian. Normal că am vorbit și cu el, dar cu voce tare, fără să am ceva de ascuns. Ar fi culmea să nu discuți cu oamenii cu care stai la masă! Apoi nu mai știu ce s-a mai întâmplat pentru că am plecat", a explicat Vica pentru ziarulring.ro.