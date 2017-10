„Viaţa cu sora mea, Madonna”

Un best seller brutal

„Viața cu sora mea, Madonna”

Ştire online publicată Luni, 23 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nu era destul faptul că și-așa căsătoria Madonnei cu regizorul Guy Ritchie e pe marginea prăpastiei. Săptămâna trecută, Madonna a chemat un rabin al sectei din care face parte, Kaballa, pentru a o ajuta să își salveze mariajul. Nu se știe cât de bine a mers, dar cert e că de acum va mai avea o problemă. Fratele ei, Cristopher Ciccone, are de gând să își publice o carte legată de sora lui și de... relația ei cu bărbații, inclusiv actualul soț. „Viața cu sora mea, Madonna” va avea mai multe pasaje despre lucruri pe care cântăreața a dorit să le țină secrete. Un amic al lui Cristopher a declarat tabloidului „News of the World” că volumul va fi... brutal, așa de multe aspecte negative vor ieși la iveală.