Vezi ce vedetă autohtonă se plictiseşte de shopping şi nu merge la coafor

Vezi ce vedetă autohtonă se plictisește de shopping și nu merge la coafor

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Silvia Lăuneanu, cunoscută publicului drept Silvia De la Vegas sau “Fata cu vioara” este o vedetă fără pretenții sau fițe, care nu aruncă banii pe ținute exclusiviste sau pe tot felul de alte tratamente corpole, din două motive: o plictisesc și banii sunt mai bine folosiți pe călătorii.Deși Silvia nu adoptă un stil anume, adaptându-se foarte ușor tendințelor, ea este îmbrăcată tot timpul după ultimele tendințe, în ciuda faptului că nu vrea să audă de mers la cumpărături. "Mă plictisesc la shopping, nu îmi plac mall-urile și cabinele de probă. Mă adaptez în funcție de eveniment. Ziua sunt mai mult îmbrăcată sport, pentru că merg cu bicicleta. Cert este că ma simt bine atât în pantaloni scurți, cât și într-o rochie lungă de seară", a spus cântăreața pentru showbiz.ro."Fata cu vioara" nu se dă în vânt nici după hair-stylisti, preferând să aibă singură grijă de podoaba ei capilară, mai ales după unele neplăceri avute prin saloanele de înfrumusețare. "Nu merg niciodată la coafor. Am avut proasta inspirație să vizitez câțiva hair-styliști și, după ce am plătit o sumă frumușică, am avut surpriza să constat că mi s-a scurtat considerabil lungimea părului, deși nu îmi doream asta", mai spune ea.Silvia De La Vegas cântă de mulți ani alături de Daniel Robu, având împreună nenumărate concerte, atât în România, cât și peste hotare.