Vezi ce au scris Alex Velea, Florin de la Hi-Q şi Mihai Morar despre începerea şcolii

Vezi ce au scris Alex Velea, Florin de la Hi-Q și Mihai Morar despre începerea școlii

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru mulți, azi a fost prima zi de școală, după o vacanță de vară lungă și toridă. Poate că mulți nu s-au bucurat de reîntoarcerea în bănci, dar vedetele au devenit brusc melancolice.„Începe școala, vin ploile, vine toamna. Se împlinesc fix 26 de ani de când îl cunosc pe Mihai”, și-a amintit Florin de la Hi-Q de perioada care a însemnat începerea studiilor, dar și a prieteniei cu colegul de trupă. Nici Alex Velea nu s-a lăsat mai prejos și chiar le-a dedicat o piesă a lui Kanye West, care se cheamă „Good Morning”, celor care merg la școală. „Prima zi de școală. Începe aventura. Emoția începutului de an școlar. Pentru toți elevii și elevele”, a explicat artistul. „Prima zi de școală. Mi-e dor de colegii, profii, până și de femeile de serviciu de la Lucaciu. Clasa mea era exact sub frontispiciul liceului. Acum are termopane, iar eu doar...amintiri”, a scris și Mihai Morar pe rețeaua de socializare.