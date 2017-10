Vezi aici cât au slăbit vedele prin dans!

Ştire online publicată Joi, 15 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vedetele de la Dansez pentru tine au slăbit câteva kilograme. Antrenamentele zilnice și stresul și-au spus cuvântul.Campioană la slăbit este Oana Ioniță, care a slăbit nu mai puțin de 7 kilograme.Nicoleta Luciu a slăbit 4 kilograme.Vedeta este însă foarte mulțumită pentru că a depus foarte multă masă musculară.„Am grijă să mănânc ceea ce trebuie, dar nu mă abțin dacă îmi este poftă de ceva. I-am făcut o surpriză lui Hainer și i-am adus mici. Am mâncat și eu alături de el, doar n-o să stau să mor de poftă, am doar grijă să nu depășesc limita”, a mărturisit Nicoleta.Bianca și mai nou intrată în competiție, Roxana Ionescu au slăbit câte 2 kg,tranmsite realitatea.net.