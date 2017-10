Veşti proaste pentru Holograf. Toate spectacolele au fost anulate

Vești proaste pentru Holograf. Toate spectacolele au fost anulate

Luni, 10 Decembrie 2012

Vești proaste pentru fanii trupei Holograf, care sperau să-și revadă idolii în concertele anunțate în zilele de 25 și de 26 februarie 2013: spectacolele au fost anulate brusc. Motivul? Doctorii l-au avertizat pe Dan Bittman că sunt șanse foarte mici ca vocea să-i revină până atunci...Managerul trupei Holograf a anulat zilele trecute contractul pe care îl avea semnat cu oficialii Sălii Palatului, locul unde, în ultimii ani, membrii formației Holograf au susținut popularele lor concerte de Dragobete. Dan Bittman & Co. urmau să concerteze în zilele de 25 și 26 februarie 2013, însă, cum recuperarea vocii solistului este mult mai anevoioasă decât s-a crezut inițial, el va fi apt pentru a urca din nou pe scenă cel mai probabil la sfârșitul verii anului viitor.La scurtă vreme după operația suferită la jumătatea lunii octombrie, în clinica austriacă AKH (diagnosticul fiind de stenoză carotidiană asimptomatică), Dan Bittman a revenit în calitate de jurat la emisiunea X Factor (Antena 1). Însă în momentul în care a început să vorbească, el a șocat o țară întreagă, căci glasul său devenise practic de nerecunoscut. Apropiații lui bănuiesc că, în timpul intervenției chirurgicale, medicii i-ar fi atins, din greșeală, un nerv, însă această teorie nu a fost confirmată de nimeni până în prezent. Dan respectă cu sfințenie tratamentul, apelând chiar și la acupunctură: „Sper să îmi revin cât mai repede”, ne-a declarat el, luna trecută.Până la vară se va face aproape un an de când Bittman are probleme de sănătate ce-l împiedică să urce pe scenă. Un an în care trupa lui nu va mai încasa nici un ban din concerte. Asta înseamnă pentru Holograf o gaură de 220.000 de euro în buget, căci atâta băgau în buzunare cei cinci băieți în 12 luni de cântări.