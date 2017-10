Veste importantă despre Adi Mutu. Ce l-a anunţat soţia lui

Veste importantă despre Adi Mutu. Ce l-a anunțat soția lui

Ştire online publicată Duminică, 16 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul fotbalist român Adrian Mutu, numit recent manager general al echipei de fotbal Dinamo București, a anunțat sâmbătă seara pe pagina sa de Facebook că va fi din nou tată, pentru a patra oară.Mutu a precizat că va avea un băiat.''Băiaaaaaaaaaaaat!!!! Boy!!! Yeah we gonna have a boy, the result just came!!! (Vom avea un băiat, tocmai a venit rezultatul!!!'', scrie Mutu în postarea sa din rețeaua de socializare, alături de o fotografie alături de soția sa, Sandra Bachici, scrie agerpres.Mutu mai are un băiat cu prima lui soție, Alexandra Dinu (Mario), și două fete cu a doua soție, Consuelo Matos Gomez (Adriana Lea și Maya Vega), scrie realitatea.net