Veste bună pentru fanii vedetei Claire Danes

Claire Danes, actrița americană, vedetă a serialului de succes 'Homeland', a primit joi o stea cu numele său pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, potrivit Agerpres. Actrița în vârstă de 36 de ani, care a devenit cunoscută în anii 1990 datorită rolului Angela din serialul cult, 'My So-Called Life', le-a mulțumit celor care au ajutat-o în carieră și în primul rând părinților săi, care s-au mutat de la New York în Los Angeles pentru ca ea să participe la audiții. Pe marele ecran, această elevă a liceului francez din Los Angeles a jucat în filme precum 'Little Women' (1994), 'Romeo + Juliette' (1996), 'The Hours' (2001) și 'Terminator 3' (2003)."Steaua este un lucru foarte special, o tradiție foarte importantă la Hollywood', a spus actrița care a câștigat trei premii Emmy și patru Golden Globes.