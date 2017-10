Velea, Antonia și Voltaj, printre premianții Romanian Music Awards

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alex Velea, Antonia și Voltaj s-au numărat printre premianții celei de-a XII-a ediții a Romanian Music Awards, ce s-a desfășurat în Piața Sfatului din Brașov, vineri noaptea. În cadrul galei-maraton, ce a durat aproape șase ore au cântat, printre alții, Elena Gheorghe, Vunk, Voltaj, Anda Adam și 3 Sud Est. Alex Velea a câștigat premiul "Best Male", pentru cel mai bun artist, iar Antonia, care l-a însoțit la gală, a primit premiul pentru "Best Female". Cei de la Voltaj au plecat acasă cu premiul "Best live", dar și premiul pentru cel mai bun videoclip, alături de Cabron. Un premiu pentru întreaga carieră a fost acordat trupei Pact by Leo Iorga, scrie Agerpres.Premiile celei de-a XII-a ediție a galei Romanian Music Awards sunt următoarele:Best Album:Smiley — "Acasă"Best Dance:Fly Project — "Toca Toca"Best Female:Antonia ft Puya — "Hurricane"Best Group:3 Sud Est — "Emoții"Best Hip-Hop :Grasu XXL ft Ami — "Deja vu"Best Live:VoltajBest Male:Alex Velea — "Din Vina Ta"Best New Act:Lidia Buble ft Adi Sina — "Noi Simțim La Fel" și Maxim — "Sărutări Criminale"PUBLICITATE Best Pop:Adda — "Îți arăt că pot"Best Rock:Vunk ft Andra — "Numai La Doi"Best Song:What's Up — "Taxi"Best Video:Cabron ft Voltaj — "Vocea Ta"Best DJ:Dj Sava ft Raluka & Connect-R — "Aroma"Best Social Media:AntoniaPremiul pentru cel mai bun entertainer:Connect-RBest Producer:Laurențiu DuțăLifetime Award:PactPremiul Itsy-Bitsy pentru artistul cel mai iubit de copii:SmileyPremiul special "the breaker"Fly ProjectPremiul pentru cel mai bun artist român din Balcani oferit de televiziunea Balkanika:AkcentPremiul pentru piesa cu cel mai bun mesaj:Mellina feat. Vescan — "Poză de album"