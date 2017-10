Vedetele din România se vând scump. Ce tarife au Nicoleta Luciu sau Monica Gabor?

Ştire online publicată Luni, 01 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Divele din showbizul autohton pretind câteva mii de euro pentru a-și face apariția și a-și pune talentul și frumusețea la bătaie. Libertatea a aflat cât costă acestea.Oana Zăvoranu pare că nu are noțiunea banilor, nu de alta, dar când e solicitată să defileze pe scenă, ea pune din start pe fugă designerii cu pretenții financiare de-a dreptul exagerate. Tariful său pentru a urca pe podium pentru câteva minute se ridică la 5.000 de euro!La debutul în modelling, Monica Gabor accepta să urce pe podium pe mai nimic, dar cu timpul, după ce i-a crescut popularitatea, ea nu s-a mai dat jos din pat pe sume mai mici de 500 de euro.În urmă cu doi ani, după năucitorul divorț de Irinel Colum-beanu, Moni a devenit foarte scumpă la vedere și mult mai pretențioasă cu imaginea ei. Prima apariție televizată i-a adus nu mai puțin de 5.000 de euro, însă de acești bani a trebuit să vorbească despre căsnicia ei ratată. După o pauză de doi ani de pe podiumurile de modă, Monica și-a fixat recent un tarif internațional, percepând 3.000 de euro pentru o apariție scenică de doar două minute.Bianca Drăgușanu se vinde scump, știut fiind faptul că simpla ei prezență asigură succesul oricărui eveniment. Roșcata își începe negocierile de la suma de 2.000 de euro.Nicoleta Luciu are patru copii, dar arată impecabil. Ea continuă să facă parte din prima linie a vedetelor curtate de firmele de publicitate. Recent, ea a semnat, pentru 5.000 de euro, un contract cu un magazin de articole cosmetice. Vedeta are succes și ca solistă, fiind solicitată mai ales în cazinouri. Pentru un show incen-diar, ea cere - și primește - suma de 3.000 de euro.Adelina Pestrițu știe să scoată bani și din piatră seacă, iar salariul său de 4.000 de euro de la Kanal D nu este unica sursă de venit. Tariful brunetei la o prezentare de modă pornește de la 1.000 de euro.Roxana Ionescu nu este încă printre cel mai bine cotate gazde ale petrecerilor mondene - câștigă doar câteva sute de euro pe eveniment, dar are toate șansele să ajungă în top, scrie libertatea.ro.