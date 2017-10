Vaya con Dios revine în România

Ştire online publicată Joi, 30 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Vaya con Dios revine în România, pentru un concert care va avea loc pe 11 noiembrie la Fratelli Studios din Capitală, informează eventim.ro. Biletele pentru concertul sunt disponibile la prețul de 200 de lei. Povestea formației a început în Belgia, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Anii ’80 reprezentau epoca la care vocea lui Dani Klein putea fi auzită în diverse spoturi radio sau în cluburi obscure, ca solistă a trupei Arbeid Adelt. Succesul s-a lăsat așteptat până ce Klein, alături de chitaristul Willy Lambregt și contrabasistul Dirk Schoufs au hotărât să pună bazele unei noi formații. Împărtășeau aceleași gusturi muzicale: jazzul, opera și muzica gipsy, genuri nu foarte apreciate în acea vreme la Bruxelles. Noua trupă se numea Vaya Con Dios („Du-te cu Dumnezeu”), o denumire spaniolă, preluată dintr-un documentar tv despre cartierul cubanez din Miami. Cei trei nu aveau planuri mărețe pentru viitor - își propuneau pur și simplu să vadă cum sună atunci când amesteci rockul cu ritmurile latine, blues, flamenco și chansonete. Cu albumul „Night Owls” din 1990, Vaya con Dios a ajuns să vândă milioane de albume. Influențele spaniole s-au resimțit din plin pe primele două albume ale trupei, ce cuprindeau piese devenite hituri în întreaga lume – „Puerto Rico”, „Don’t Cry For Louie”, „Nah neh nah”. Muzica lor a fost o adevărată gură de aer proaspăt în comparație cu mainstream-ul anilor ’80: avea culoare, soul, pasiune și fler. Însă sub presiunea celebrității, trupa a început să se destrame. Willy Lambregt a părăsit trupa, Dirk Schoufs, partenerul lui Dani de scenă și de viață, a plecat, de asemenea, din Vaya con Dios și a murit la scurt timp după. Devastată, Dani își strânge forțele și lansează solo tulburătorul „Time Flies”, urmat de un alt album la fel de melancolic, „Roots & Wings”. După care s-a așternut o tăcere îndelungată, timp în care ea și-a refăcut forțele. Reîntoarcerea la muzică s-a produs în 1999, cu albumul „Purple Prose”, și apoi, și mai hotărât, în 2004, cu „The Promise”, care include hiturile „Je l’aime, Je l’aime” și „Don’t Deny”. În 2006 a fost lansat cel mai important album al trupei, „The Ultimate Collection”. Materialul recompune istoria celei mai cunoscute trupe belgiene, care și-a menținut popularitatea, de-a lungul anilor, în rândul a milioane de fani europeni. De asemenea, în 2009 trupa a lansat albumul „Comme on est venu”.