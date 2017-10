Valentina Pelinel vorbeşte despre ”blondele” lui Boureanu

Valentina Pelinel vorbește despre ”blondele” lui Boureanu

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă în luna mai n-a putut să divorțeze de Cristian Boureanu, de marți, Valentina Pelinel are toate șansele să devină o femeie liberă și în acte. La gândul acesta, fostul manechin e foarte optimist și a spus că abia așteaptă să-și întemeieze o nouă familie. ”Blondele” lui Boureanu? Valentina le privește cu detașare.„Am pornit pe un drum nou și nu îmi lipsește nimic din trecut. Trăiesc în prezent și mă uit cu extaz spre viitor. Deși nu mi-am dorit niciodată să devin actriță, acum îmi joc propriul rol și pot să confirm că viața bate filmul. Această perioadă înseamnă pentru mine soare, nisip, mare, parasailing, înot. Sunt în vacanță în Turcia alături de prietena mea și de băiețelul ei de șase ani. Marți vom avea o nouă înfățisare în procesul de divorț, dar voi fi reprezentată de avocații mei. Sunt o femeie puternică și fericită, dar voi fi o femeie împlinită atunci când îmi voi întemeia o familie și voi avea un copil. Pentru mine, dragostea e totul! Cred în iubire și mă văd din nou în fața altarului”, a mărturisit Valentina, pentru Click!De la viitorul ei partener de viata, Valentina nu îsi dorește decât un singur lucru. „Aș vrea să nu mă aflu în postura femeii înșelate. Dacă se va întâmpla, sper să nu aflu, nu știu exact cum aș reacționa”, a mai spus Pelinel.Cât despre blondele cu care fostul ei soț a fost surprins recent, de paparazzi, Valentina adaugă: „Viața privată a lui Cristi Boureanu nu mă interesează. Eu am eliberat locul, nu îmi ia nimeni ce îmi aparține. Ce las în urma mea, nu e pentru mine. Fiecare dintre noi își are locul în univers”, scrie în exclusivitate, www.click.ro.