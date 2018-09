Valentina Pelinel şi Cristi Borcea s-au căsătorit şi vor deveni din nou părinţi, de gemeni

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit și vor deveni din nou părinți, de gemeni

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au cununat civil la Primăria din Voluntari, ceremonia fiind oficiată de Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei. Libertatea scrie că fostul acționar al echipei Dinamo va deveni din nou tată, proaspăta sa soție fiind însărcinată cu gemeni de sex feminin. Informația a fost confirmată de fotomodel pentru Spynews:







„Sunt în culmea fericirii. Da, e adevărat, vom avea gemeni“. Cuplul mai are un băiețel, Milan, în vârstă de doi ani. „Nu facem nicio petrecere, nu ne-am dorit decât să ne cununăm, să fim împreună, asta ne-am dorit dinainte de a avea eu problema cu penitenciarele. Cererea în căsătorie a fost planificată, gândită din momentul în care am întâlnit-o și de atunci a spus «da». Am simțit că e aleasa de când am văzut-o. Nu putem spune că a fost dragoste la prima vedere, dar chimia în timp și-a spus cuvântul. Vestea că voi fi tătic m-a făcut fericit, dar a fost și foarte previzibilă“, a declarat Borcea presei după cununie. „Sunt fericită, așteptam amândoi de mult momentul ăsta. Ați văzut că noi am fost uniți de la început și în momente foarte grele. Și nu am nicio îndoială că, mai ales acum, vom fi uniți și în momente bune. Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc că sunt și emoționată“, a spus și Valentina Pelinel.











Cristi Borcea are acum șapte copii, cu vârste între 20 de ani și 2 ani. Prima soție, Mihaela Borcea, i-a dăruit trei copii: Patrick (20 de ani) și gemenii Antonia și Angelo (14 ani). A doua soție, Alina Vidican, i-a dăruit doi copii, pe George Alexandru (6 ani) și Gloria (4 ani). Cristi Borcea a avut o relație și cu avocata Simona Voiculescu, cu care are o fetiță, Carolyn (11 ani). Cel mai mic copil este băiețelul lui și al Valentinei Pelinel, Milan Cristian (2 ani), scrie adevarul.ro





