Valentina Pelinel, prinsă în ofsaid. Este însărcinată. Dar cu cine?

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Căsnicia care i-a legat timp de șapte ani pe Cristian Boureanu și Valentina Pelinel s-a încheiat, oficial, în luna iulie, iar cei doi au plecat pe drumuri diferite.În urmă cu un an, a apărut zvonul potrivit căruia fostul acționar dinamovist Cristi Borcea și Valentina Pelinel ar fi avut o aventură, iar Boureanu și-a exprimat la vremea respectivă credința în fosta sa soție.„Cu Valentina am fost bărbatul unei singure femei. Noi ne-am despărțit în momentul în care Valentina și-a rupt piciorul la schi. Nu cred în povestea asta cu ea și Cristi Borcea. În orice cuplu există greșeli și certuri și asta se întâmpla și la noi. Ce a fost între ea și Borcea numai ea poate să spună, dar eu nu cred în această poveste. Dacă aș afla că e adevărat, nu cred că mi-ar pica bine”, spunea pe atunci Boureanu, citat de libertatea.ro.Ieri, scandal mare scandal. Pelinel a surprins pe toată lumea cu anunțul că este însărcinată. Aceasta a vorbit pentru prima dată și despre tatăl copilului și, deși nu i-a pronunțat numele, presa mondenă speculează că este vorba despre nimeni altul decât… Cristi Borcea. „E o chestie asumată de ambele părți, amândoi ne bucurăm de acest copil. Niciodată nu se va trezi un bărbat cu mine la ușă cu o astfel de surpriză, să-i spun tam-nesam că are un copil”, a dezvăluit Valentina Pelinel.Soția dinamovistului, supărată foc și pară Conform libertatea.ro, Alina Borcea i-a făcut soțului ei un scandal de proporții la vorbitor, reproșându-i infidelitatea cu Valentina. A ieșit furioasă și a aruncat săgeți înveninate la adresa rivalei Pelinel: „Știu că este o stearpă! Noi avem o familie unită. Este o femeie de moravuri ușoare. Nu știu ce urmărește!”, a explodat Alina la întrebările jurnaliștilor care o așteptau la ieșirea din penitenciar.În ciuda acestui scandal, Valentina spune că este fericită și că va avea un băiețel, dar fără să precizeze ceea ce interesează pe toată lumea: cine e tatăl.