Valentina Pelinel nu face excese

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Valentina Pelinel descrie pentru “Ce se intampla, doctore?” experientele sale culinare din timpul sarbatorilor de iarna. Ea isi pastreaza greutatea cu ajutorul sportului.Frumoasa sotie a lui Cristian Boureanu face loc din plin miscarii in viata ei. Cand e in tara, Pelinel face aerobic in fiecare zi. Nu-si face deloc probleme din cauza faptului ca de sarbatori a gustat din aproape toate bucatele traditionale, pentru ca stie cum sa se mentina mereu in forma!CSID: Cum ai reusit sa-ti pastrezi greutatea, ai mai facut sport?Valentina Pelinel: Eu fac aerobic in fiecare zi cand sunt in tara, (puteti vedea fragmente si poze din dvd-ul meu de aerobic pe www.valentinapelinel.com ). La fel si la New York, fac multa miscare (jogging, plimbari). Si cand sunt in calatorii/vacante, incerc sa fac miscare in functie de anotimp (jogging, inot, schi, power plate).CSID: Cum ai petrecut de Revelion?Valentina Pelinel: De Revelion, am luat masa cu sotul meu si doua cupluri de prieteni pe terasa unui hotel din Asia. Am admirat focurile de artificii si am dansat pana la 3 dimineata.Citeste mai mult pe www.csid.ro