Valentina Pelinel, mărturisiri după divorţ

Valentina Pelinel, mărturisiri după divorț

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Valentina Pelinel a recunoscut că divorțul a făcut-o mult mai matură. „Sunt o tipă cerebrală și perfecționistă, dar, când vine vorba de dragoste… m-ai pierdut. Eu pentru iubire sunt în stare să sacrific orice, nimic din ceea ce ai putea să ai nu se compară cu iubirea. Divorțul m-a maturizat. Nu îl iau ca pe un eșec, consider că a fost o etapă în viața mea care s-a terminat. Nu toată lumea are norocul să-și găsească jumătatea din prima”, a spus Valentina la „Refresh by Oana Turcu”.Fotomodelul a vorbit despre perioada de început din SUA: "Primul an în America a fost greu. Agenția unde lucram a investit mult în mine. Aveam acnee, a trebuit să o tratez. Dantura mea lăsa de dorit și a trebuit să îmi pun fațete și să am un zâmbet de reclamă".