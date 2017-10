Valentina Pelinel a dat lovitura la New York, după divorţ

Valentina Pelinel a dat lovitura la New York, după divorț

Luni, 19 Mai 2014

Există viață și după divorț și una chiar frumoasă, dar și cu satisfacții financiare. O dovedește Valentina Pelinel care de curând a intrat în afaceri. Frumoasa blondă a lansat o linie de bijuterii pe care le comercializează peste Ocean, dar și în România. Valentina Pelinel s-a asociat cu o bună prietenă din New York și a pus pe roate o afacere cu coliere unicat, scrie click.ro.Oameni de modă din America s-au interesat și au lansat deja comenzi. Deși suntem la început și abia am lansat afacerea, pot spune că feed-back-ul este încurajator. Linia de coliere de poate achiziționa și din România, on line", a spus, pentru Click!, Valentina Pelinel.