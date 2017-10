Valentina Pelinel a confirmat zvonurile. Este gravidă! Cine este tatăl?

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Valentina Pelinel a confirmat zvonurile apărute în presă în ultima vreme. Este însărcinată!Valentina Pelinel a făcut anunțul chiar pe pagina ei de Facebook."Sunt foarte fericita sa pot impartasi cu voi cea mai frumoasa veste: voi deveni mama si in acest moment pot confirma aceasta stire. Chiar azi am fost la medic si totul merge perfect, asa ca mi-am dorit sa fiti primii care se bucura impreuna cu mine. Stiu ca acum se fabrica multe ipoteze si scenarii, de aceea am asteptat sa confirm o veste asa de importanta doar in momentul in care am fost sigura de ea.", a scris Pelinel pe Facebook, potrivit Realitatea.net.Tatăl viitorului ei copil se zvonește că este Cristi Borcea, cu care ar avea o relație de mai multă vreme.