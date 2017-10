Vaginul meu este prea umed – ce e de făcut?

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile au de obicei probleme cu lubrifierea insuficienta a vaginului, dar unele dintre ele se confrunta cu o problema diferita – vaginul lor este prea umed! Lubrifierea vaginala excesiva poate fi neplacuta In timp ce unele femei se plang ca vaginul lor nu este suficient de umed in timpul actului sexual si au nevoie sa foloseasca intotdeauna lubrifiant, unele femei au o problema cu totul diferita. Faptul ca un vagin este uscat poate provoca raporturi sexuale dureroase si creste riscurile de a te infecta cu boli cu transmitere sexuala. Dar femeile care au probleme cu lubrifierea vaginala excesiva sunt adesea in imposibilitatea de a se relaxa complet in timpul actului sexual deoarece sunt ingrijorate ca acest lucru il deranjeaza pe partener. Lubrifierea vaginala excesiva duce si la diminuarea senzatiilor, deoarece o femeie, precum si partenerul ei, simt mai putin frecarea corpurilor lor. In plus, actul sexual oral este dificil atunci cand un barbat are inhibitii. Lubrifierea vaginala este un semn de excitare puternica Lubrifierea vaginala arata cat de excitata este, de fapt, o femeie. Numai femeile isi fac griji de obicei in privinta lubrifierii vaginului lor, deoarece partenerul de obicei nu se simte deranjat sau nu se plange de problema, sustin sexologii. Este dificil de determinat de ce apare lubrifierea excesiva Unele femei experimenteaza lubrifierea excesiva numai cu un anumit barbat si nu cu toti partenerii lor, in timp ce altele au aceasta experienta la fiecare contact sexual. La unele femei lubrifierea excesiva apare din cauza menopauzei, dar uneori poate fi declansata si de un preludiu lung. Citeste mai departe...