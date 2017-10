Vadim Tudor l-a reclamat la CNA pe Liviu Vârciu

Corneliu Vadim Tudor crede că Liviu Vârciu este supărat pe el că a refuzat să apară în emisiunea „Roata norocului”.Vadim Tudor a luat foc în momentul în care Liviu Vârciu l-a ironizat.„Au făcut un sketch la emisiune, în care m-au imitat. Mi-au atacat și soția, iar pe mine m-au făcut nebun. I-am făcut reclamație la CNA. Vârciu cultivă prost-gustul. Pentru că am refuzat să mă duc la el în emisiune, la „Roata dobitocului”, este de o răutate patologică. Auzi, ce l-a întrebat pe Nelu Ploieșteanu: «Nea Nelu, îți mai merge jucăria?»”, a povestit Corneliu Vadim Tudor la Acces direct.În replică, Liviu Vârciu și-a luat imediat apărarea:„Mi se pare cam mult că domnul Vadim s-a supărat pe o glumă. O să mă uit pe casetă, să văd ce parodie l-a supărat. Eu am simțul umorului dezvoltat. În acest sezon, am introdus o rubrică nouă în emisiune, în care parodiem unele persoane”.