V de la libertate

V de la Vendetta (V for Vendetta, SUA 2006), Duminică 14 octombrie, 20:00, HBO Cu: Hugo Weaving, John Hurt, Natalie Portman Regia: James McTeigue Veți vedea o poveste vijelioasă despre libertate, despre vendeta viscerală a unui vizionar, care vizează un regim totalitar sumbru. Într-o Anglie a viitorului (nu foarte îndepărtat), viețile oamenilor sunt văduvite de tiranie, de o conducere nazistă, instalată în urma unui genocid planificat. Ideile și inițiativele sunt părți ale unui vis volatil, în condițiile în care poliția politică reduce la tăcere insurgenții printr-o violență explicită. Cancelarul Adam Sutler (John Hurt), un Hitler modern, se folosește de toate mijloacele tehnologice existente, pentru a monitoriza și suprima orice tentativă de rebeliune. Singurul care luptă împotriva opresiunii este V (Hugo Weaving), un justițiar mascat, în fapt un avatar al libertății, cu care deja s-a contopit, devenind aproape nemuritor. „În spatele măștii este o idee. Iar ideile sunt de neatins”, spune V, la un moment dat. Un adevărat vituoz, atât al vocabularului cât și al artei războiului, V pregătește răsturnarea modernului regim nazist, vrând să arunce în aer clădirea parlamentului pe 5 noiembrie, data celebrului „Complot al prafului de pușcă”. De altfel, masca pe care o poartă V este o reprezentare stilizată a feței lui Guy Fawkes, principalul „vinovat” al complotului eșuat în 1605. În ajutorul lui V vine (este adusă, mai bine zis) Evey (Natalie Portman), o tânără pe care protagonistul o salvează din mâinile „securității”. Evey este trecută printr-o serie de încercări grele, până când ajunge să vrea să își dea viață în schimbul ultimului inch de integritate a ființei. De-abia în acel moment este cu adevărat pregătită să lupte. Eleganța luptei celor doi, validitatea ideilor, voința inexpugnabilă și vitejia de-a dreptul medievală sunt o sursă potentă de inspirație pentru oricine, mai ales că omenirea se îndreaptă încet spre ceea ce prezintă filmul. V devine un vector al drepturilor fundamentale ale omului, o entitate vitală, creată de vox populi, cu care oricine se poate identifica sau la care poate adera. De aceea, succesul de box office al filmului este secundar. Adevărata valoare s-ar vedea dacă ar fi posibilă o inventariere a tuturor schimbărilor de atitudine, inspirate de vizionarea filmului. Numai pentru cei care știu engleză, iată monologul introductiv al lui V, de neuitat, mai ales datorită genialei voci a lui Hugo Weaving: „Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. 