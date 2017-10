„Up/Deasupra tuturor”, marele câştigător la gala Annie Awards 2010

„Up/Deasupra tuturor”, marele câștigător la gala Annie Awards 2010

Ştire online publicată Marţi, 09 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Up/ Deasupra tuturor”, produs de studiourile Pixar, s-a impus la cea de-a 37-a gală Annie Awards, unde a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animație, primind, totodată, premiul pentru regie, decernat lui Pete Docter, informează site-ul evenimentului. „Up/Deasupra tuturor” con-curează și la premiile Oscar, fiind selecționat de Academia de film americană la categoriile „cel mai bun film” și „cel mai bun lungmetraj animat”. La gala Annie Awards, „Up” a concurat la categoria „cel mai bun film de animație” cu peliculele „Stă să plouă cu chiftele/ Cloudy with a Chance of Meatballs” (Sony Animation), „Coraline” (Laika/Focus), „Fantastic Mr. Fox” (20th Century Fox), „The Secret of Kells” (Cartoon Saloon) și „The Princess and the Frog” (Disney). Studiourile Walt Disney au triumfat la majoritatea categoriilor importante, primind șase premii Annie, iar Dreamworks Studios au primit cinci premii Annie, în special pentru producțiile de televiziune. Premiile Annie, decernate de Societatea Internațională de Film Animat (ASIFA-Hollywood), sunt, de obicei, un ghid important în ceea ce privește producțiile animate care au șansa să fie recompensate cu un premiu Oscar. În anii trecuți, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat a revenit, în general, câștigătorului unui premiu Annie. Însă, în 2009, premiul Annie a revenit lungmetrajului „Kung Fu Panda”, în timp ce premiul Oscar a fost câștigat de filmul animat „Wall-E”. Cea de-a 37-a gală a premiilor Annie a avut loc la Royce Hall, Universitatea California din Los Angeles, din Westwood, pe 6 februarie.