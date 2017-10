Universal Pictures pregăteşte un film despre viaţa lui Kurt Cobain

Universal Pictures pregătește un film despre viața lui Kurt Cobain

Vineri, 19 Februarie 2010.

Un film inspirat din viața rockerului Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, a intrat în etapa de pre-producție la studiourile Universal Pictures, scenariul fiind scris de Oren Moverman, regizorul filmului „Mesagerul/ The Messenger”, recent nominalizat la Oscar. Oren Moverman va fi și regizorul acestui film, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales. David Benioff a scris scenariul original al proiectului în 2007. Materialele despre viața, muzica și sinuciderea din 1994 a rockerului Kurt Cobain provin parțial din biografia scrisă în 2001 de Charles R. Cross, intitulată „Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain”. Inițial, Universal a achiziționat drepturile de ecranizare atât a vieții lui Kurt Cobain, cât și a văduvei sale, Courtney Love, care a condiționat cedarea drepturilor sale către studiouri de includerea în scenariul filmului a biografiei scrise de Charles R. Cross. În 2005, scenaristul și regizorul Gus Van Sant a realizat o dramă rock-and-roll de ficțiune, intitulată „Last Days”, în care a prezentat ultimele zile din viața lui Cobain, puternic marcate de dependența de droguri. David Benioff a scris schițele originale, pe baza mărturiilor prietenilor lui Cobain din Aberdeen și Seattle, pentru a alcătui scenariul original pentru Universal Pictures. Oren Moverman și Alessandro Camon au fost nominalizați la Oscar la categoria „cel mai bun scenariu original” pentru filmul „Mesagerul”. Actorul Woody Harrelson a fost, la rândul său, nominalizat la Oscar la categoria „cel mai bun actor în rol secundar”. Oren Moverman a fost co-scenarist la peliculele „Married Life”, „Jesus’ Son” și „I’m Not There/ Noi suntem Bob Dylan”.