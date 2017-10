Unele stau să nască, altele divorţează

Unele stau să nască, altele divorțează

Sâmbătă, 17 Mai 2008.

Beyonce Knowles, care s-a căsătorit în secret cu rapper-ul Jay-Z luna trecută, este însărcinată, potrivit presei americane, care citează surse apropiate cântăreței americane. Autoarea hitului „Crazy In Love” se răsfață cu toate mâncărurile preferate, bogate în calorii, de când a descoperit că este însărcinată cu primul său copil, informează femalefirst.co.uk. Un prieten al cântăreței a declarat pentru publicația New York Post: „A câștigat mult în greutate. Când se îngrașă, de obicei urmează o dietă de detoxifiere, însă nu și acum”. Beyonce a alimentat, la rândul ei, speculațiile din presă, după ce a fost văzută în New York în cursul acestei săptămâni cu abdomenul destul de umflat. Alte surse au indicat faptul că Beyonce s-a grăbit să se căsătorească cu Jay-Z înainte ca sarcina să fie vizibilă. Cei doi nu au confirmat încă această căsătorie. Shania Twain și soțul său, producătorul de muzică sud-african Robert Lange, au decis să pună capăt unui mariaj care a durat 14 ani, potrivit purtătorului de cuvânt al cântăreței americane. Știrea a fost făcută publică de revista americană People. Cântăreața de muzică country-pop, în vârstă de 42 de ani, mamă a unui băiețel în vârstă de 6 ani, a vândut peste 60 de milioane de albume în perioada 1993 - 2005 și a primit cinci premii Grammy. Printre hiturile cântăreței, pe numele său real Eilleen Regina Edwards, se numără „Come on over”, „That don’t impress me much” și „Man! I feel like a woman”.