Una dintre cele mai iubite prezentatoare, însărcinată a treia oară







„Aveam deja 30 de ani, eram căsătorită de trei ani cu Alexandru și ne doream copii. Numai că, la fel ca în cazul multor familii, nu ne-a ieșit planul din prima. Eu am pierdut două sarcini și, până nu mi-am făcut toate investigațiile și nu mi-am rezolvat toate problemele, nu prea s-a legat. Și după aia s-a spart conducta. A venit Carla, la un an și jumătate după aceea a venit Vladimir și, după alți doi ani și jumătate, iată că vine și al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor. Intru în luna a cincea. Or să fie mai mulți băieți în casă!”, – a declarat Mirela Vaida într-un interviu acordat pentru Ok! Magazine.





