Premieră românească la Cityplex Tomis Mall

Un puzzle „Domestic”

Vineri seară, în cadrul programului Europa Cinemas, la Cinema Cityplex a avut loc premiera de gală a filmului „Domestic”, în prezența echipei formate din regizor Adrian Sitaru, actori Clara Voda, Sergiu Costache, Adrian Titieni.La finalul vizionării, regizorul a răspuns întrebărilor din sală, ocazie cu care am aflat că, de fapt, povestea animalelor „insinuate” în viața oamenilor, respectiv o găină, un iepure, o pisică, un câine și un porumbel, sunt inspirate de experiențele sale personale. „Trei dintre aceste cinci povești sunt inspirate din viața mea, celelalte două sunt pură ficțiune, inclusiv visul. Nu mi-am propus să ofer experiențe traumatizante, dar experiența morții, fie ea și a animalelor, te afectează. Chiar dacă pe moment nu simțim, în subconștient rămân urme. Dar nu neapărat despre asta e vorba în film, ci mai repede de nevoia de afecțiune”.Și la „Pescuit Sportiv”, regizorul Adrian Sitaru a folosit cam aceeași actori în rolurile principale, respectiv Adrian Titieni și Ioana Florea, precizând că a lucrat foarte bine cu ei și îi consideră talentați. „Poate și din comoditatea de a nu mai încerca să descoperi alți actori noi, să-i cunoști… Plus că la un nou film, deci o altă colaborare, simt că plec de la un alt nivel cu ei. Deja știm cum vorbim și despre ce vorbim și atunci ne este mai ușor să creăm personajele, obținând un lucru și mai de calitate”.Aflat la al treilea proiect de lung metraj, Adrian Sitaru declara că e destul de greu să faci un film în România: „Dacă «Pescuit Sportiv» l-am realizat de unul singur, de data aceasta am avut sprijin de la CNC, la a doua sau a treia încercare. Durează foarte mulți ani să strângi banii, dar am reușit să completez bugetul și din fonduri europene. Mai grav este că, deși există o constanță a succeselor de film românești, fondurile sunt din ce în ce mai mici, ceea ce nu este normal. Filmul a devenit o chestie care în afara țării reprezintă România din ce în ce mai bine, ca pe vremuri în gimnastică sau fotbal”.Revenind la „Domestic”, cert este că, spre deosebire de alte premiere românești care au oripilat părinții prezenți în sălile de cinematograf cu minori, la acest film puteți merge liniștiți cu copiii. Cât despre subiect, am preferat să-l sugerăm doar, urmând ca dumneavoastră să-i apreciați valoarea.