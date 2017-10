Un obicei aparent inofensiv te poa te lasa infertil

Ştire online publicată Luni, 31 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ unul din sase cupluri din Romania nu pot concepe un copil, iar fenomenul este intalnit tot mai des la tinerii cu varste cuprinse intre 28 si 38 de ani. Chiar daca initial medicii suspecteaza femeia de infertilitate, investigatiile dovedesc ca in jumatate din cazuri barbatul este cel care se confrunta cu aceasta problema. Specialistii CANCAN te ajuta sa intelegi mai bine de ce apare infertilitatea si, mai ales, ce-ti ramane de facut ca sa concepi un copil dupa o asemenea problema si sa te bucuri de o viata de familie implinita. Absenta unei sarcini in decurs de un an, in lipsa oricaror metode contraceptive, la un cuplu cu varsta sub 35 de ani se considera infertilitate. Conform medicilor, cauzele incapacitatii de conceptie a unui copil tin de femeie, de barbat, sunt comune sau inexplicabile. Ultimele reprezinta un procent de aproape 10% din cazuri. De-a lungul timpului, toata vina a fost aruncata asupra femeii. In ultimii ani insa specialistii au constatat ca in 40-50% din cuplurile care nu pot avea copii cauza este infertilitatea masculina. In vederea depistarii problemelor care ii impiedica pe domni sa procreeze se fac tot atatea investigatii medicale ca si la femei. In primul rand, se face un istoric medical al familiei, lucru care il va ajuta pe medic sa poata determina daca au existat cazuri de anomalii prin necoborarea unuia dintre testicule in scrot (ceea ce poate creste riscul de infertilitate), pubertatea intarziata sau absenta (aceasta poate indica o problema genetica sau hormonala), operatii care ar fi putut conduce la blocarea unuia dintre canalele deferente sau tratamente medicale ce ar fi putut altera calitatea spermei. Abia apoi urmeaza investigarea medicala a spermei. Si totusi... Ce afecteaza fertilitatea barbatilor? Infectiile genitale Gonoreea si chlamydia sunt doar doua dintre infectiile genitale care pot deteriora functia de reproducere la barbati. Din fericire, de cele mai multe ori sterilitatea in acest caz isi gaseste rezolvarea prin tratarea in prealabil a infectiei. Citeste mai departe...