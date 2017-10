Un nou succes românesc la Cannes

Ştire online publicată Marţi, 27 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul român Marian Crișan a câștigat duminică seară premiul Palme d’Or pentru scurtmetraj la cea de-a 61-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, pentru filmul „Megatron”, conform site-ului oficial al eveni-mentului. Marian Crișan s-a aflat la prima sa participare la Festivalul de la Cannes. Alături de el, s-a aflat și Cristian Mungiu, care a adus României anul trecut primul Palme d’Or pentru lungmetraj din istoria filmului românesc. Premiul i-a fost înmânat lui Marian Crișan de președintele secțiunii Cinéfondation și al celei de scurtmetraj, Hou Hsiao Hsien. „Megatron” este o poveste despre un copil de 8 ani, care locuiește împreună cu mama lui, într-un sat nu foarte aproape de București. Scurtmetrajul are doar două personaje, copilul Maxim Trinu și mama, interpretată de Gabriela Crișu. Triumf francez Mult-râvnitul trofeu Palme d’Or pentru lungmetraj i-a revenit filmului „Entre Murs” al regizorului Laurent Cantet. Este pentru prima dată în 25 de ani când acest premiu i-a fost decernat unei producții cinematografice din Hexagon. Filmul realizat de Laurent Cantet spune povestea unui profesor, interpretat de actorul François Begaudeau, care predă într-un liceu dintr-un cartier dificil și își surprinde elevii printr-o sinceritate dezarmantă. Anunțarea câștigătorului a fost făcută de președintele juriului, actorul american Sean Penn, iar Cantet a primit premiul chiar din mâinile lui Robert de Niro. Premiul Grand Prix a fost acordat producției „Gomorra”, regizată de italianul Matteo Garrone. Filmul prezintă o imagine frapantă a Camorrrei, mafia napolitană. Garrone a fost elogiat pentru curajul său în abordare acestui subiect, inspirat dintr-un roman devenit best seller, al cărui autor a fost plasat sub protecția poliției cu doi ani în urmă. Premiul pentru cea mai bună actriță i-a fost decernat braziliencei Sandra Corveloni, protagonista filmului „Line of Passage”. Benicio del Toro a primit premiul pentru cel mai bun actor în rolul lui Che Guevara din filmul „El Che”, o biografie a liderului revoluționar cubanez de origine argentiniană. Un premiu special le-a fost rezervat unor legende vii ale cinematografiei, precum actrița franceză Catherine Deneuve și actorul și regizorul american Clint Eastwood, al cărui film, „The Exchange”, prezent în competiție, a avut-o ca protagonistă pe Angelina Jolie.