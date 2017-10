Un nou scandal în lumea mondenă. Vezi ce au de împărţit Tania Budi şi Lucian Viziru

Un nou scandal în lumea mondenă. Vezi ce au de împărțit Tania Budi și Lucian Viziru

Miercuri, 21 Septembrie 2011.

Lucian Viziru și Tania Budi au lăsat la o parte amintirile plăcute trăite împreună și au început să se bălăcărească în presă privind motivele care au stat la baza despărțirii lor. El spune că relația s-a încheiat din cauza insistenței ei, în timp ce ea susține contrariul. „Cu Tania Budi, inițial, aveam business-uri și am ieșit de câteva ori împreună. Era mai mult o strategie de promovare reciprocă. Mai târziu s-a legat ceva între noi, dar nu pot spune că am avut o relație cu ea, a fost mai mult o aventură. Ea spunea că eram un tip gelos, ei bine, și soția mea poate să vă confirme, eu nu am fost gelos niciodată. Din contră, Tania era cea care, dacă nu-i răspundeam la telefon, venea acasă la mine și stătea în fața ușii. Până nu-i deschideam și intra, nu pleca de acolo”, a povestit Lucian Viziru, citat de showbiz.ro.Contactată telefonic, Tania Budi s-a enervat la auzul declarației făcută de fostul ei iubit. „Îmi pun întrebarea dacă domnul Viziru era treaz când a făcut declarațiile acelea. Nu cred că un om în stare normală poate face declarații atât de deraiate de la realitate. Scurta relație pe care am avut-o s-a consumat acum mulți ani și nu-mi pot explica această ieșire decât prin prisma unei acute lipse de atenție din partea publicului. Bănuiesc că vrea să revină în viața publică și, ca mulți alții, încearcă să-și facă publicitate prin calomnie. Sau poate că domnul Viziru nu a ieșit încă din pielea unui personaj pe care l-a interpretat în ultima telenovelă”, a declarat aceasta.