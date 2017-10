Un nou album Snow Patrol

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Single-ul „Take Back The City”, care face parte de pe mult-așteptatul album „A Hundred Million Suns”, va fi lansat pe 13 octombrie. Videoclipul de la „Take Back The City” a fost filmat în Londra și regizat de Alex Courtes, cel care s-a ocupat și de „Seven Nation Army” a celor de la White Stripes. Albumul „A Hundred Million Suns” a fost produs de Jackknife Lee și înregistrat în studioul Hansa din Berlin, unde David Bowie s-a ocupat de albumele sale „Heroes” și „Low and Lodger”. Trupa Snow Patrol a luat ființă în 1994, iar până acum au scos patru albume și două E.P-uri. Membrii formației sunt: Gary Lightbody, Paul Wilson, Johhny Quinn, Nathan Connolly și Tom Simpson.