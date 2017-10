Un joc fierbinte cu ajutorul limbii

Miercuri, 06 Aprilie 2011

Madonna a spus urmatorul lucru: „intai foloseste gura si apoi penetreaza – fantastic.“ Majoritatea femeilor ajung cu siguranta la punctul culminant prin cunnilingus (lat. Cunnus = vagin, lingere = a linge)! Totusi, trebuie continuat – zona devine si mai erogena... De 10 ori mai multa distractie Clitoris – GPS Cu degetul mare si cu cel mijlociu deschide-ti incet vaginul – la baza degetelor se gaseste clitorisul. Este cea mai buna metoda prin care te asiguri ca nu va rata locul! si, odata atinsa in aceasta zona, placerea ta va fi fara limite. High Voltage Ridica-ti muntele lui Venus in directia buricului – aceasta miscare elibereaza drumul catre clitoris si este cea mai buna cale prin care poate fi gasit mult mai usor. Comunica permanent cu iubitul tau – spune-i exact cat de intense ar trebui sa fie atingerile sale si care este ritmul care te excita cel mai tare. De fiecare data cand faci dragoste, nu uita de comunicarea cu partenerul – este cea mai buna cale prin care obtii ceea ce iti doresti. Degetele lui magice Roaga-l sa apese usor cu pumnul pe labiile tale si sa incerce sa isi intinda degetele in sus, astfel incat suprafata acestora sa apese usor pe clitorisul tau. Apoi poate interveni cu limba si sa inceapa sa te dezmierde cu miscari circulare, repetitive. Te vei simti mai excitata ca niciodata, iar orgasmul va fi memorabil! Suge-ma, baby! De ce nu ar reactiona si clitorisul tau exact ca penisul lui atunci cand este alintat cu o partida de sex oral? In plus, el poate poate sa iti cuprinda intreaga zona intima cu buzele, este suficient sa traga aer in piept si sa isi miste incet capul. Ai un gust bun Incearca cateva trucuri care te vor ajuta sa ai o piele mult mai aromata: mananca ananas proaspat, care iti „indulceste“ aroma naturala a corpului sau bea in fiecare zi un pahar de suc de lamaie proaspat, cu apa. Pune singura mana In timpul partidei de sex oral ajuta-l si cu degetele tale – in momentul in care el, de exemplu, iti saruta labiile, tu mangaie-ti intens clitorisul. Citeste mai departe...