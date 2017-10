Un joc de culori umane printre alge, vânt şi scoici, cu miros de hamsie…

Un joc de culori umane printre alge, vânt și scoici, cu miros de hamsie…

Marius are 34 de ani și deține o importantă funcție de conducere într-o firmă de IT. Iar soția lui lucrează pentru corpul diplomatic englez. M-am obișnuit să-i văd tot timpul la patru ace, într-o ținută de office, agitați, prinși într-o sumedenie de probleme. Mi-au dat întâlnire de 1 mai în Vama Veche, locul unde vin de 9 ani consecutiv. Cu același cort vechi, ponosit, ars de soare. Și-au lăsat acasă, în „Bucale”, țoalele de serviciu, problemele le-au aruncat la ieșirea din capitală și au venit în Vamă. Este singurul loc în care uită de toate și se simt cu adevărat liberi. În tricouri de rockeri înfocați, cu blugi tociți și cu picioarele goale pe nisipul rece i-am găsit lângă un grup de piteșteni care cântau la chitare în jurul unui foc de tabără făcut din te miri ce. Ce să facă în Mamaia? „M-am săturat să fiu scanat din cap până în picioare și să fiu judecat după ce mașină am sau ce ceas port. Fițe. Măcar aici suntem noi înșine și crede-mă că cele mai bune prietenii și de lungă durată le-am legat în Vamă, la granița dintre două corturi!”, îmi spune Marius. De 1 mai, Vama înseamnă bulbuci de bere și alcool de tot felul, un sân dezgolit pe ici - colo, terase ful, o înghesuială care la un moment dat e suportabilă, un amestec de ritmuri. E un loc foarte pestriț, un amestec de trăiri, un joc de culori umane printre alge, vânt și scoici, cu miros de hamsie. Și pentru un alt an consecutiv mi s-a confirmat faptul că Vama de altădată și Vama de acum nu diferă foarte mult. Să fim serioși, primele nebunii adevărate s-au făcut pe nisipul scorțos din Vamă, aici am învățat să supraviețuim mai ceva ca cercetașii în corturi și în condiții minime. Uitați-vă chiar și pe blogurile vedetelor care povestesc acum cu patos nebuniile verilor la Vamă; diferența este că atunci nu se transmitea în direct, iar mama și tata de acasă nu știau ce face plodul dezlănțuit pe o plajă sălbatică. Bețiile, flirturile cu necunoscuți nu le-au inventat generația asta. Îmi aduc aminte anul trecut de un reportaj la tv cu o partidă de sex oral în Vamă! UAU! De parcă actul în sine nu se putea consuma la fel de bine și într-un club de fițe în Mamaia, sau oriunde în țara asta! Mai mult, ideea că cei care vin în Vamă sunt rupți în coate e un mit! Ați simțit vreodată plăcerea de a veni cu trenul spre mare cu nașul? …revenind la după-amiaza de 1 mai. Vama e mereu nouă și atât de veche, atât de prăfuită și atât de udă... Cred că de atâta entuziasm și până la urmă nu contează de ce. Tot ce vrei e să te uiți la soare întins pe spate. Și nu ești singurul. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta și vezi oameni absenți. Instantaneu simți nevoia de a fi ca ei. Așa că te întinzi într-un hamac și dispari. După un timp te ridici amețit și vrei, deși nu ești sigur, să ieși din această somnolență plăcută. Iar apusul de soare care înghite amețeala de culori și ritmuri, corturi și amețite focuri de tabără anunță, paradoxal, o noapte albă. Fiecare face ce-l taie capul în secunda respectivă, unii mai organizați își caută echilibrul prin marea rece, în timp ce alții fac haz de carurile de transmisiune de pe plajă. „Lupii moraliști!” - o aruncă tare un rocker supărat pe cei care își făceau loc printre corturile așezate milimetric unul lângă altul (aranjate sufocant aș zice, ca să nu se piardă nimic aiurea din ce poate da această plajă virgină!). Țipetele de la o terasă se contopesc aiurea cu altele de pe nisip, unde se joacă nouă pietre! O tipă „pierdută” de atâta euforie și-a îngropat fața în nisip. Fu botezul, își revine ea… comentează alții. Cârcotașă sau nu aș zice că e oleacă cam mult alcool și că distracția și nevoia asta de libertate se pot aranja și altfel. Dar…convalescența va fi o plăcere. În Vamă, perfuziile cu băuturi întăritoare, atmosfera și muzica, totul contribuie la grabnica însănătoșire a „pacienților”. Aici te desfaci în bucățele și te asigur că te asamblezi rapid din nou, ca într-un puzzle dictat de valuri. Nu veniți în Vamă, nu aveți ce căuta acolo, nu aveți ce vedea, dacă tot e nașpa așa cum se aude, nu mai veniți, duceți-vă în Mamaia, oriunde.