Un acuzat de fraudă va juca poker pentru a plăti despăgubiri victimelor sale

Ştire online publicată Marţi, 10 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un american condamnat pentru fraudă în statul New Mexico va participa la turnee de poker în Statele Unite ale Americii, pentru a putea să plătească despăgubiri persoanelor de la care a furat bani, relatează The Independent. Judecătorul care l-a condamnat pe Samuel McMaster Jr. a acceptat să-l lase pe acesta să participe la turnee de poker, pentru a câștiga înapoi banii pe care i-a furat și cheltuit. McMaster trebuie să strângă 500.000 de dolari, după ce a recunoscut că a furat aproape 450.000 de dolari dându-se drept agent la o instituție de investiții pentru pensionari din New Mexico. El a fost acuzat de 26 de infracțiuni de fraudă. Americanul trebuie să câștige banii respectivi până anul viitor, când își va afla sentința. El trebuie să plătească cel puțin 7.500 de dolari pe lună victimelor sale. În cazul în care întârzie două plăți, el va fi condamnat imediat la 12 ani de închisoare.