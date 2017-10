Uma Thurman a primit inelul de logodnă

30 Iunie 2008

Ziarul newyorkez „Daily News” a confirmat logodna Umei Thurman cu multimilionarul Arpad Busson încă de vineri, dar sâmbătă cuplul a ținut să anunțe oficial fericitul eveniment. Uma și Arki au postat un anunț de mică publicitate în ziarul britanic „The Times”. „Anunțăm logodna lui Arpad, fiul lui Pascal Busson din Paris și al Florencei Harcourt-Smith din sudul Franței, cu Uma, fiica lui Robert A.F. Thurman din New York”, este textul anunțului oficial. Pentru că a răspuns „Da”, actrița a primit în dar o bijuterie excepțională, un inel cu un diamant de 8 carate înconjurat de alte 20 de pietre mai mici. Uma și Arki au început să se întâlnească de vara trecută, când s-au cunoscut la o petrecere privată la Milano, organizată de Gianni Versace și Tony Blair. De atunci relația lor a evoluat rapid în ciuda distanței mari dintre cei doi: Uma locuiește la New York, iar Arpad la Londra. Deși încă nu s-a stabilit data nunții, aceasta ar fi a treia căsătorie a Umei Thurman. Actrița a mai fost căsătorită cu actorii Gary Oldman, până în 1992, și până în 2003, cu Ethan Hawke cu care împarte custodia comună a celor doi copii. Finanțistul elvețian de origine franceză Arpad Busson are doi fii din căsătoria cu supermodelul Elle Macpherson, de care s-a despărțit în 2005. Arpad este membru fondator și președinte al consiliului director al fundației ARK (Absolute Return for Kids). Fundația are un succes deosebit în strângerea de fonduri de la industriași pentru schimbarea vieților unor copii care au fost victime ale abuzurilor, handicapurilor, bolilor sau sărăciei. Printre activitățile principale ale ARK se numără tratamentul copiilor bolnavi de SIDA din Africa, dar și plasarea în familii a copiilor instituționalizați din România și Bulgaria. Numai în România, ARK a plasat peste 1.500 de copii, astfel reușind să închidă șapte orfelinate.