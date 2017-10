Ultima carte Harry Potter este preferata fanilor

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Al șaptelea și ultimul roman din seria aventurilor adolescentului vrăjitor, „Harry Po- tter and the Deathly Hallows", a fost desemnat favoritul fanilor la numai o lună de la lansare, potrivit BBC News. Cartea lui J.K. Rowling, care a depășit recordurile de vânzare pe ambele maluri ale Atlanticului, a ocupat prima poziție a unui clasament realizat pe baza răspunsurilor a 45.000 de fani, într-un sondaj al MSN Entertainment. A treia carte din serie, „Prizonierul Azkaban", s-a clasat pe locul al doilea, în vreme ce „Camera secretelor" a fost cel mai puțin popular roman. Peste 11 milioane de exemplare din „Harry Potter and the Deathly Hallows" s-au vândut într-o singură zi de la lansare. Romanul încheie seria Harry Potter, care îl urmărește pe adolescentul vrăjitor de-a lungul carierei sale școlare. Cartea este mult mai întunecată decât cele anterioare, iar mai multe personaje își găsesc sfârșitul. Ediția în limba engleză a fost publicată simultan în peste 90 de țări și a fost lansată în luna iulie. Volumul a doborât recordurile de vânzare, cu 2,7 milioane de copii epuizate în Marea Britanie și 8,3 milioane în SUA, în primele 24 de ore de la lansare. Cartea favorită Harry Potter: 1. „The Deathly Hallows" 2. „The Prisoner Of Azkaban" („Pri-zonier la Azkaban") 3. „The Goblet Of Fire" („Pocalul de foc") 4. „The Philosopher's Stone" („Piatra Filozofală") 5. „The Order Of The Phoenix" („Ordinul Phoenix") 6. „The Half-Blood Prince" („Prințul Semipur") 7. „The Chamber Of Secrets" („Camera secretelor")