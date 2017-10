Uite cum vrea el sa fii

Ştire online publicată Joi, 17 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Am depasit capitolul despre sex si ce trebuie sa-i spui atunci cand sunteti in asternut. Am trecut si de stadiul in care invatam cum sa devenim mai atragatoare pentru barbatul care se afla in centrul universului nostru. Dar se pare ca toate astea nu sunt de ajuns pentru a fi iubita perfecta. Culmea! Exista, pana la urma, dupa spusele expertilor de la cosmopolitan.ro, lucruri pe care crezi ca trebuie sa le faci, dar care sunt de fapt cele pe care nu trebuie sa le faci. Te avertizam ca multe dintre sfaturi te vor uimi, deoarece sunt situatii in care ai fi jurat ca faci lucrurile exact asa cum trebuie. Trimite-i un SMS Procedeaza asa: Daca sunteti la inceputul relatiei, orice prilej de trimis mesaje trebuie exploatat. Scrie-i: "Noaptea trecuta a fost fantastica! Repetam si in seara asta?". Tine-ti degetele in frau si da SMS-uri scurte, provocatoare si te vei asigura ca lucrurile vor ramane incitante intre voi doi. Nu face asta: Nu-i trimite un mesaj de mai mult de doua fraze... Scurte. Pentru el mesajele pe telefon sunt o modalitate de comunicare rapida. Daca-i trimiti un mic roman care sa-i mai si blocheze telefonul pe la jumatatea mesajului... iti cam pierzi farmecul. Lenjeria, cheia succesului Procedeaza asa: Poarta un sutien asortat la slip. Pentru un look sexy-romantic mergi pe nuante de lila sau roz. Ii poti arata "accidental" o bareta a sutienului in asa fel incat sa-si dea seama ce are de descoperit. Retine: feminin si inocent! Nu face asta: Daca in navigarea ta pe net ai gasit o costumatie sexy, de piele, cu snururi, cu strasuri, cu tinte, nu o lua pe sub rochie. Serios! Oricat ai crede ca barbatii sunt disperati dupa astfel de accesorii, nu sunt pentru o noapte de neuitat. Cu siguranta ele sunt, la un moment dat, pe gustul lui, dar nu vrei sa eclipsezi corpul tau frumos cu niste accesorii pornografice. Se intampla: orgasmul... nu si-a facut aparitia Procedeaza asa: Stii si tu si stie si el ca o femeie ajunge mai greu la orgasm. Iar daca s-a intamplat sa nu se intample, arata-i totusi ca nu a fost un esec. Saruta-l, alinta-l, reda-i increderea de care are nevoie pentru o viitoare ocazie. Nu face asta: Te-ai gandit sa-l bati pe umar prieteneste? Si tu vrei sa te mai caute vreodata? Nu vei face decat sa-l complexezi si sa-l faci sa te evite. Si ar fi pacat, nu? Citeste mai departe...