Twitter se schimbă. Cum va arăta reţeaua de socializare

Twitter se schimbă. Cum va arăta rețeaua de socializare

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Printr-un post recent pe blogul companiei intitulat Simpler Search, Twitter a anuntat o serie de schimbari menite sa transforme experienta cautarii intr-una mai prietenoasa si mai eficienta.Intr-o miscare ce pare inspirata din Google, Twitter va avea auto completare pe cautare, corectare ortografica si rezultate relevante legate de termenii cautati. Un alt avantaj va fi legat de utilizatorii serviciului. In momentul in care veti cauta o persoana, printre rezultate va fi afisat atat pseudonimul respectivului, cat si numele real. Incercand sa castige popularitate si printre utilizatori mai atehnici, Twitter si-a imbunatatit algoritmii de cautare in asa fel incat sa scoata in fata vedetele si organizatiile mai populare intr-o sectiunea speciala a rezultatelor, scrie Playtech.ro.