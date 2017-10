Tudor Chirilă a BATJOCORIT-O pe mama lui Fuego. Cum a răspuns artistul!

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri seara, la inaugurarea unui club din Capitală, Tudor Chirilă a făcut show, dar în încheiere a dat cu bâta-n baltă, bătându-și joc de mama lui Fuego și făcându-l, indirect, dobitoc pe artist. În loc de replică, Fuego îi dă solistului de la Vama o lecție.Pentru a-și amuza publicul, Tudor Chirilă a inclus în spectacol și un număr de stand up comedy. "Pentru măicuța lui Fuego, vă rog frumos, un moment de recu... de liniște! O să cântăm piesa «Perfect» în stilul lui Fuego. Din respect pentru un mare artist, trebuie să acceptați. (...) El așteaptă de la măicuța lui izbăvire. Ești bun, băiatule, te iert! Perfeeect, așa a intrat tehnicianul Grasu' cu cuțitul peste mama lui Fuego. (...) Tare aș vrea să știu ce a primit măicuța lui Fuego de Mărțișor", a spus Chirilă înainte de a părăsi scena.Contactat de "ring", Fuego a reacționat surprinzător la adresa celui care l-a ironizat și jignit în public: "Am încercat, pe parcursul timpului, să mă păstrez departe de afirmațiile legate de colegii mei, de activitatea lor, cu atât mai puțin de felul în care aleg să se înfățișeze în fața publicului. Nu știu foarte multe despre ieșirea lui Tudor Chirilă, care probabil e o scăpare firească a unui om spontan, cu fire ludică. Personal, nu îl cunosc, dar îl apreciez pentru determinarea de care a dat dovadă, menținându-se în prim-plan artistic".Rar se întâmplă, mai ales în rândul artiștilor, să se răspundă răului cu bine, dar Fuego nu face economie de cuvinte frumoase: "Pot spune doar că provine dintr-o familie de seamă, fiind un actor talentat al Teatrului de Comedie, îmbinând ambele componente foarte abil. Am urmărit-o pe mama sa, celebra actriță Iarina Demian, în nenumarate spectacole, atât în roluri sclipitoare în fața scenei, cât și în calitate de regizor de seamă. De tatăl sau, renumitul jurnalist Ioan Chirilă, un simbol al domeniului, mă leagă amintiri speciale, cunoscându-l în cadrul emisiunii «Ceaiul de la ora 5», la debutul meu, unde am fost invitat chiar de dânsul. Am toată stima pentru această familie de profesioniști din care face parte și Tudor și cred că, prin toată munca depusă în timp, a reușit să mențină standardele impuse de părinții săi, devenind, la rându-i, un simbol al generației sale. Umorul ne poate salva pe toți când e făcut fără intenții malițioase, cu bun-simț și spirit liber. Muzica e cea care ne poartă pe toți în viață și cea care, în cele din urmă, va judeca vorbele".