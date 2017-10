Trupa Z.O.B. va cânta în deschiderea concertului The Bloodhound Gang

Ştire online publicată Luni, 15 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Z.O.B, una dintre cele mai apreciate trupe românești de punk, va cântă în deschiderea concertului pe care americanii de la The Bloodhound Gang îl vor susține, în această seară, în Clubul Silver Church din București. Aflați la a doua vizită în România, Jimmy Pop, Evil Jared Hasselhoff, DJ Q-Ball, The Yin și Denial P. Cartier promit solemn un show caustic, fără menajamente, marca The Bloodhound Gang. În deschidere, fanii punk-ului vor avea parte de muzica celor de la Z.O.B și de DJ Hefe (Coma) la butoane. În 2006, la prima lor vizită la București, The Bloodhound Gang i-au cântat lui Adrian Mutu un imn împotriva cocainei, l-au rugat să-și mute Dacia ca să le lase loc de parcare pentru autocarul trupei și au interpretat „Dragostea din tei”, varianta punk, în limba română. Biletele la concert costă 75 de lei și pot fi achiziționate prin rețeaua Eventim din magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Cărturești, Humanitas și online pe www.eventim.ro.