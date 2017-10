Trupa Nazareth va concerta în România

22 Decembrie 2008

Trupa rock Nazareth va concerta în România, pe 26 aprilie 2009, la Arenele Romane din București, în cadrul turneului de promovare a celui mai recent material al trupei, „The Neuz”, care a fost lansat în februarie 2008. Proiectul „The Neuz” se suprapune cu aniversarea a 40 de ani de existență a trupei. Turneul „40th. Anniversary Tour”, început în Suedia pe 25 ianuarie 2008, a numărat concerte în 18 țări, de pe trei continente, urmând să continue în 2009 datorită succesului. Trupa rock care va deschide evenimentul de la București va fi anunțată ulterior. Trupa Nazareth a fost înființată în 1968 în Dunfermline, Scoția. Albumul de debut al trupei, intitulat „Nazareth”, a fost lansat în 1971 la Londra, fiind urmat de „Exercises”, în 1972, „Razamanaz”, în 1973, „Loud ‘N’ Proud”, la sfârșitul lui 1973, „Rampant”, în 1974, „Hair of the Dog”, în 1975, „No Mean Cit” și „Malice in Wonderland”, în 1979, toate acestea bucurându-se de succes. Componența actuală a trupei este: Dan McCafferty, voce, Jimmy Murrison, chitară, Pete Agnew, bas, și Lee Agnew, tobe.