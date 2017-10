Trupa Maroon5 a înregistrat o piesă compusă de Marius Moga

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Compozitorul Marius Moga a fost invitat în SUA, pe platourile de filmare de la "The Voice", varianta americană a emisiunii "Vocea României", unde l-a cunoscut pe Adam Levine, solistul trupei Maroon 5 și unul dintre antrenorii show-ului.Aflat SUA, Marius Moga, antrenor la “Vocea României”, a ajuns și pe platourile de filmare de la “The Voice”, varianta americană a formatului difuzat și de PRO TV.Marius Moga, antrenorul de la "Vocea României", a fost invitat acolo de supervisor-ul muzical al show-ului din SUA. Într-una din pauzele de la filmări, acesta l-a cunoscut și pe Adam Levine, solistul trupei Maroon5 și unul dintre antrenori."L-am văzut pe Adam, i-am spus că sunt și eu antrenor în varianta românească a show-ului și că am compus o piesă pentru el. Mi-a spus că piesa îi place foarte mult și că au și înregistrat-o. Este o piesă pe care am compus-o împreuna cu Bryan West, producătorul lui Nelly Furtado, acum o lună, în Los Angeles. Piesa a fost pusă atunci pe lista de așteptare de către managerul celor de la Maroon5, dar cu ocazia acestei întâlniri am aflat că a și fost înregistrată. Am schimbat contacte cu Adam și a rămas să ne vedem în L.A. ca să mai lucrăm și la alte piese", a povestit Marius Moga pentru ProTV Magazin.